2026年03月04日 14時00分 AI

OpenAIと国防総省の契約後にChatGPTのアンインストール数がほぼ3倍に増加



Claudeを開発するAnthropicが、監視と軍事利用のためにClaudeの制限解除を求めるアメリカ国防総省と対立し、最終的にAnthropicがアメリカ政府から「サプライチェーンリスク」に指定され、OpenAIが新たにAI利用契約を締結するという事態に発展しました。この動きを受けて、「ChatGPTの人気が低迷する一方で、Anthropicの人気が急上昇する」という現象がアプリ市場調査結果で確認されています。



ChatGPT uninstalls surged by 295% after DoD deal | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/02/chatgpt-uninstalls-surged-by-295-after-dod-deal/



事の発端はアメリカの情報機関や防衛組織と2億ドル(約310億円)規模の契約を交わしていたAnthropicが、国防総省からClaudeの制限撤廃を要求されたことに対して断固拒否する姿勢を示したことです。Anthropicと国防総省は交渉を重ねていましたが最終的に破綻し、ピート・ヘグセス国防長官はドナルド・トランプ大統領からの指示を受けてAnthropicをサプライチェーンリスクに指定する判断を下しました。



トランプ大統領が「Anthropicの左翼狂信者がアメリカ軍の制御を試みた」と主張し関係断絶を指示、ヘグセス国防長官はAnthropicを「サプライチェーンリスク」に指定へ - GIGAZINE





そして、Anthropicと国防総省の交渉が決裂した直後、国防総省と新たなAI利用契約を交わしたのがOpenAIでした。サム・アルトマンCEOは「契約は明らかに急ぎすぎでしたし、見た目も良くありませんでした。私たちは本当に事態を沈静化させたかったのです」とコメントし、国防総省とAI業界の間の緊張を緩和するために契約したと語っています。



OpenAIが国防総省とのAI利用契約について合意、Anthropicの交渉決裂直後に - GIGAZINE





OpenAIが契約を締結したことを受けて、インターネット上では「ChatGPTをキャンセルせよ」という動きが起こり、同時に政府と対立したAnthropicを支持する流れが生まれたことが影響し、AnthropicのClaudeアプリはApp Storeのランキングで1位に浮上しました。



ClaudeがApp Storeのランキングで1位に浮上、ユーザーがAnthropicの政府との対立を支持か - GIGAZINE





この流れを機会とするべく、Anthropicは乗り換えユーザーを獲得するために無料ユーザーにもメモリ機能を開放したほか、他AIからのメモリのインポート機能を追加しています。



AnthropicがAI乗り換えユーザー獲得のためClaudeのメモリ機能を無料ユーザーにも開放＆メモリのインポート機能を追加 - GIGAZINE





TechCrunchが市場情報プロバイダーのSensor Towerから提供されたデータとして報じたところによると、ChatGPTアプリのアメリカでのアンインストール数は、過去30日間の通常の前日比が9％だったのに対し、OpenAIと米国防総省の契約が話題となった2月28日には前日比295％増となりました。また、同日のダウンロード数は前日比13％減、翌3月1日も前日比5％減でした。一方で、提携発表前の2月27日にはダウンロード数が前日比14％増えていました。



さらにChatGPTアプリに対し、低評価を意味する1つ星レビューは28日で前日比775％増、翌3月1日には前日比100％増となりました。反対に高評価を意味する5つ星レビューは50％減少したとのこと。



一方でAnthropicのClaudeアプリのダウンロード数は2月27日時点で前日比37％増、28日には51％増加となったと報告されています。TechCrunchは「データを見ると、一部の消費者はこの問題に関してAnthropicの立場を支持しているようだ」と述べています。

