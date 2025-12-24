2025年12月24日 11時35分 スマホ

Appleはブラジルでもサードパーティーアプリストアを許可する予定



Appleはブラジルの規制当局との独占禁止法に関する和解に基づき、2026年からブラジルユーザー向けにサイドローディングおよび外部決済リンクを許可する予定です。



2022年、南アメリカの電子商取引大手であるMercado Libreは、アプリの配布制限や外部決済システムの使用禁止を含むAppleの規制を不服として、ブラジルの競争監視機関である経済擁護行政委員会(CADE)に苦情を申し立てました。



それ以来、Mercado LibreはAppleと法廷闘争を繰り広げてきたのですが、CADEは2025年半ばにAppleに対してブラジルでのサードパーティーアプリストアの配信と外部決済リンクを許可することを義務付ける暫定措置を支持しました。





Appleはブラジルでのサードパーティーアプリ配信チャネルを許可し、開発者が外部の支払いオプションにリンクすることを許可し、サードパーティーの支払い方法をAppleのアプリ内購入システムと並行して提供することを許可する必要があります。



Appleは各国の規制に対応すべく、ヨーロッパ・日本・アメリカでサードパーティー(代替)アプリストアの利用を解禁しています。ブラジルはこれに続く形となるわけです。



また、Appleはこれらのオプションに関するユーザー向けの通知について、「中立的かつ客観的な方法で書かれ、ユーザーエクスペリエンスを妨げる制御手段を作成してはならない」と義務付けられています。



Appleは問題修正のために最大105日間の猶予を得ることとなり、違反した場合には最高で1億5000万レアル(約42億円)の罰金を科され、行政調査が再開される可能性もあります。



これについて、Appleは「CADEの規制要求に従うため、AppleはブラジルのiOSアプリに影響を与える変更を実施します。これらの変更により、ユーザーにとって新たなプライバシーとセキュリティ上のリスクが生じる可能性がありますが、一部の脅威に対する保護を維持するよう努めており、特に若年層ユーザー向けの重要な安全対策の維持に努めています。これらの安全対策によってすべてのリスクが排除されるわけではありませんが、iOSがブラジルで利用可能な最高かつ最も安全なモバイルプラットフォームであり続けることに貢献します。Appleは今後もユーザーと開発者のために尽力していきます」と9to5Macに声明を出しました。



なお、Appleはサードパーティーアプリストアを解禁した際に、サードパーティーアプリストアを使用する上での注意事項などをユーザーに向けて警告しています。



AppleはブラジルのApp Storeに導入する新たな料金体系や保護措置について、詳細を明らかにしていません。しかし、テクノロジーメディアのTecnoblogはCADEから直接App Storeの新しい料金体系に関する情報を入手したと報じており、それが以下です。



◆App Storeでのアプリ内購入

・25％(標準)または10％(特別プログラム)の手数料

・アプリ内課金に対しては5％の手数料



◆App Storeでアプリを購入したものの、ストア外にリダイレクトされた場合(外部決済リンクを利用して決済を行う場合)

・リダイレクトに静的テキスト(クリック可能なリンクやボタンなし)が含まれる場合、料金は発生しません。

・アプリ所有者がボタンもしくはリンクを追加し、ユーザーを自身のウェブサイト(アプリ環境外)で支払いに誘導する場合は、15％の手数料がかかります。



◆サードパーティーアプリストア

・5％のコア技術料

