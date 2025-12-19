2025年12月19日 16時37分 メモ

AmazonでDDR5メモリを注文したらDDR2メモリと重りが送られてくる詐欺に遭遇



AI需要により、メモリの供給不足および価格の高騰が続いています。そんな中、AmazonでDDR5 SDRAMのメモリを購入したところ、DDR2 SDRAMのメモリと重りが届くという詐欺に遭遇した人物が登場しました。



New scam: Sealed DDR5 kit sold as new hid DDR2 sticks and a fake weight plate - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/new-scam-sealed-ddr5-kit-sold-as-new-hid-ddr2-sticks-and-a-fake-weight-plate



Devastated PC builder orders DDR5 RAM from Amazon, receives DDR2 and some weights — counterfeit 32GB kit a worrying sign of rising return and sales fraud | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/ddr5/sealed-ddr5-kit-sold-on-amazon-reportedly-contained-ddr2-modules-and-a-fake-weight-plate





テクノロジー系メディアのVideoCardz.comが、読者から「AmazonでDDR5メモリを注文したらDDR2メモリと重りが送られてくる詐欺に遭遇した」という報告を受けています。



問題の詐欺にあったブラーボ・ノリス氏は、スペインのAmazon.esでXPG Caster 32GB(16GB×2) DDR5-6000 CL40を4つ購入しました。最初に3つのメモリが届き、それから数日後に4つ目のメモリが届いたそうです。追跡情報によると、発送元はすべてアイルランドだったそうです。この4つのうち1つは転売し、1つは正常に動作する正規品でした。





3つ目のメモリはビニールで包装されており一見正規品のように見えましたが、DDR5メモリのヒートシンクのラベルを模したステッカーが貼られた古いDDR2メモリだったそうです。





箱の中には重量を偽装するための金属プレートが重りとして入っていました。





ノリス氏によると、箱に開いている窓から確認すると、ステッカーで騙される可能性はあるものの、ステッカーの印刷品質がかなり怪しく、じっくり観察すると偽物と気付く可能性もあるとのこと。



ノリス氏はAmazonに返品をリクエストしていますが、Amazonが対応してくれるかどうかは不明です。VideoCardz.comは「高価なハードウェアを購入する場合は、開封の様子をカメラで録画しておくことをオススメします。開封時の密封されたパッケージやシリアルラベルを録画しておくとよいでしょう。この動画は返金に関する紛争解決に役立ちますが、確実な証拠にはなりません。場合によっては証拠として拒否される可能性もあります」と述べました。



なお、XPG Caster 32GB(16GB×2) DDR5-6000 CL40の販売元であるADATAは、VideoCardz.comに対して「当社の製品は公式認定パートナーおよび販売代理店から購入することを強く推奨します」「当社はパッケージのセキュリティを継続的に評価することに加え、消費者教育(ソーシャルメディアや公式チャネルを通じて正規のADATA/XPG製品を識別する方法をユーザーに啓もうする取り組み)の強化や市場監視を行っています」と述べました。

