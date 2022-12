Amazonで購入したグラボが偽物だったので返品すると「正しい製品が返送されるまで返金しない」とむちゃくちゃな対応をされたという報告

Amazonは注文ミスや「思っていたのと違う商品だった」など、わりとシンプルな理由でも返品を受け付けてくれますが、9万円超のグラフィックボードを注文して偽物が届いたから返品したにもかかわらず、Amazonから「本物を返すように」と理不尽な要求をされた事例が報告されています。 Family says Amazon shipped fake product, refuses refund until 'correct' item returned | CBC News https://www.cbc.ca/news/business/amazon-returns-1.6669601 この事態に遭遇したマシュー・レゴー氏が購入したグラフィックボードはこんな感じで、見た目は本物そのものでしたが、中身は抜き取られ、その分、重量のかさ増しのためにパテのようなものが詰められていたそうです。

2022年12月06日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

