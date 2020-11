eBayがPS5の写真を出品する詐欺的行為に対して警告

世界最大級のインターネットオークションサイトの「 eBay 」が、 PlayStation 5 (PS5)の写真を出品する出品者に対して「PS5の写真はサイト上から削除し、出品者に対しては適切な措置を講じる」と警告しています。 eBay issues warning to scammers selling photos of PS5s - Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-28-ebay-issues-warning-to-scammers-selling-photos-of-ps5s 2020年11月12日にPS5が発売されて以来、eBayなどのオークションサイト上では「PS5の写真」などの、PS5本体のふりをした商品が出品されるようになりました。ゲームメディアのEurogamer.netによると、あるユーザーが出品されているのがPS5の写真であると気づいた後に、eBayのカスタマーサポートに連絡を入れたとのこと。

・関連記事

ソニーの次世代ゲーム機「PlayStation 5」がついに発売、周辺機器と一緒に開封してみた - GIGAZINE



「PlayStation 5(PS5)」の爆速動作の秘密を探るべく本体をバラバラに分解してみた - GIGAZINE



「PlayStation 5」を実際に遊んでみたレビュー、4K HDRの美麗グラフィック&DualSenseのリアルな振動を楽しめる - GIGAZINE



PlayStation 5と同時発売の「デモンズソウル」「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」プレイレビュー、4K解像度の超高画質で次世代のゲーム体験を堪能してみた - GIGAZINE



2020年11月30日 09時59分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.