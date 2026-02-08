2026年02月08日 16時00分 ハードウェア

偽物のSamsung 990 PROがOSのチェックをすり抜けるも速度はUSB 2.0以下の超粗悪品だった



生成AIの普及によりデータセンター向けストレージの需要が伸び、SSDの中身であるNANDの供給が追い付かない状況が続いています。供給不足の影響によりSSDの重量あたりの価格は金に匹敵するレベルにまで高騰しており、その分相場より安く売られるSSDが目立ちやすくなっています。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは、SamsungのNVMe SSD「990 PRO」の偽物がPC上の基本的なチェックをすり抜けた事例を報じました。



Fake Samsung 990 Pro passes basic checks but runs slower than a USB 2.0 drive — counterfeit SSDs proliferate as NAND shortage creates the perfect storm for bogus deals

https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/fake-samsung-990-pro-passes-basic-checks-but-runs-slower-than-a-usb-2-0-drive-counterfeit-ssds-proliferate-as-nand-shortage-creates-the-perfect-storm-for-bogus-deals





あるRedditユーザーがSamsungのNVMe SSD「990 PRO」を購入してPCに搭載したところ、WindowsはSSDを「Samsung 990 PRO 2TB」として認識しました。HDDやSSDの健康状態やS.M.A.R.T.情報がわかるフリーソフト「CrystalDiskInfo」でもモデル名や容量、ファームウェア情報などが表示され、少なくとも画面上では正規品に見える状態だったとのこと。



一方で、表示内容を細かく見ると違和感もあったようで、CrystalDiskInfoでは接続規格がPCIe 3.0として表示されており、PCIe 4.0対応のはずの「990 PRO」の表示としては不自然でした。





決定的だったのは速度です。ファイル転送が非常に遅く、ベンチマークではシーケンシャル読み込み速度が約20MB/s、シーケンシャル書き込み速度が約10MB/s程度しか出なかったとのこと。Tom's Hardwareは「この結果はUSB 2.0機器より遅い水準だ」と指摘しています。



最終的にはSamsung純正の管理ツールであるSamsung Magicianが偽物として検出したことで、クローン品だと判明したとのことです。



なお、この件の発端であるRedditの投稿は既に削除されていますが、投稿へのコメントは見ることができます。





コメントには「ECプラットフォームのFlipkartでSamsungのmicroSDを買ったら偽物だった。Samsungに偽物である旨の書面を出してもらって提出したのに、Flipkart側が内部基準を理由に認めず対応してもらえなかった」という体験談や、「AmazonでSSDを売っている知人が返品を受けたら、正規品が偽物にすり替えられて戻ってきたらしい」という流通面のリスクを示すコメントなどがありました。



Tom's Hardwareは「SSDの購入時には販売元に注意し、製品を受け取った後は早い段階で純正ツールでの確認と簡単な速度チェックを行うべきだ」とまとめています。



