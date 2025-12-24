2025年12月24日 14時40分 ハードウェア

AmazonでDDR5メモリを買ったらDDR4が届く「すり替え詐欺」にあったという報告



AI需要によりメモリの供給不足および価格の高騰が続いており、Samsungが2020年から現行まで続く最新規格のDDR5メモリの価格を100％以上引き上げていたり、前世代のDDR4も以前の3倍程度まで値上がりしていたりと、入手が難しくなっています。そのような中で、AmazonでDDR5メモリを購入したところ、外観はDDR5なのに中身はDDR4になっていたという詐欺が報告されています。



Unlucky Amazon shopper orders DDR5 memory but gets DDR4 hidden under the heatspreader — RAM sold as new was a switcharoo | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/unlucky-amazon-shopper-orders-ddr5-memory-but-gets-ddr4-hidden-under-the-heatspreader-ram-sold-as-new-was-a-switcharoo





RedditユーザーのLeading-Growth-3861(Growth)氏は、「新しいDDR5ケースの中身が古い世代のRAMに交換されていた」という投稿をしました。Growth氏によると、自作PCを組み立てるために購入したRAMを確認したところ、細長いメモリスティックに取り付けられている金属製の放熱カバーがわずかに浮いていることに気付いたそうです。それでもマザーボードに差し込もうとしたもののどうしても合わなかったことで詐欺にあった可能性に気付いたと話しています。



以下は、Growth氏が投稿したRAMの外観。DDR5メモリとして新品購入したもので、ケースにも「DDR5」と記載されています。しかし、分解して中身を確認したところ、メモリスティックがDDR5から前世代のDDR4のものに置き換えられていたとGrowth氏は報告しました。





DDR5とDDR4はデータ転送速度や最大容量が異なるだけではなく、マザーボード側がそれぞれ専用のスロットのみに対応しているため、物理的な互換性がありません。そのため、メモリスティックが置き換えられていた偽のDDR5は、Growth氏が組み立てようとしていたマザーボードに接続できなかったというわけ。DDR5は高速や大容量対応などの利点の一方で、供給不足や需要の高まりにより価格が高騰しており、比較的安価なDDR4メモリに差し替えるのは明確な詐欺となります。



過去にも同様に、AmazonでDDR5 SDRAMのメモリを購入したところ、「DDR5メモリのヒートシンクのラベルを模したステッカーが貼られた古いDDR2メモリ」が届くという詐欺に遭遇したケースが報告されました。このケースでは、 重量の違いを偽装するため箱の中に金属プレートが重りとして入っていました。



AmazonでDDR5メモリを注文したらDDR2メモリと重りが送られてくる詐欺に遭遇 - GIGAZINE





Growthによると、今回の製品は「Amazonが販売・発送」となっていたとのこと。Amazon側の問題である可能性のほか、過去に当該商品が中身をすり替えられた上で返品処理された可能性が考えられるそうです。詐欺を報告したことで、Amazonから返金を受けたとGrowthは報告していますが、開封後の製品を分解した写真だけでは、詐欺の確実な証拠として扱われないケースもあるため、テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「PCコンポーネントを注文する際には、パッケージ開封の様子を必ずビデオに録画し、今回のような事態に陥らないようにすることをお勧めします」とアドバイスしています。

