2025年12月19日 17時00分 試食

はちみつのまろやかな甘みとりんごの香りで優しい味わいに仕上がった「C.C.レモン はちみつりんご風味」を飲んでみた



2025年12月9日(火)、サントリーから期間限定で「C.C.レモン はちみつりんご風味」が登場しました。爽やかなレモンにりんごの香りとはちみつの甘さをプラスした、季節限定のフレーバーになっているとのことで、どんな味になっているのか実際に飲んで確かめてみました。



Ｃ．Ｃ．レモン はちみつりんご風味 500mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー

https://products.suntory.co.jp/d/4901777425811/







「C.C.レモン はちみつりんご風味」のパッケージはこんな感じ。





果汁は1％。





原材料名を見ると、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、はちみつ、酸味料、香料などが使われていました。通常のC.C.レモンと同様に、レモン40個分のビタミンCが入っています。





エネルギーは100mlあたり45kcal。1本500mlで換算すると、1本あたり225kcalです。





グラスに注いでみると、液体は薄い黄色。





飲んでみたところ、C.C.レモン特有の強い酸味がはちみつのまろやかな甘みとりんごの香りで和らいでおり、酸味はありつつも飲みやすい優しい味になっている印象。口の中でパチパチはじける微炭酸もちょうどいい刺激で、炭酸飲料でありながらもホッと安らげるような冬限定のフレーバーに仕上がっていました。





「C.C.レモン はちみつりんご風味」の希望小売価格は210円で、2025年12月9日(火)からの期間限定で全国の小売店や通販サイトなどで購入できます。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能で、24本セットが税込3600円(1本あたり150円)となっていました。



Amazon.co.jp: サントリー C.C.レモン はちみつりんご風味 炭酸飲料 500ml×24本 : 食品・飲料・お酒

