2025年09月25日 12時45分 レビュー

Appleが「iPhone 17 Proの傷に見える跡は拭けば落ちる」と公式見解を表明したので実際に全力で引っかいてみた



2025年9月19日に登場した「iPhone 17 Pro」は「熱間鍛造アルミニウムUnibody」と呼ばれる丈夫なボディや耐亀裂性能高い背面ガラスコーティング「Ceramic Shield」を採用しているのですが、インターネット上には「店頭に展示されていたiPhone 17 Proに傷が付きまくっていた」という報告が寄せられています。これらの報告に対してAppleが「傷ではなくスタンドの色が移ったものであり、クリーニングすれば落ちる」という公式見解を表明したので、実際にGIGAZINE編集部にあるiPhone 17 Proを鍵で全力で引っかいてどうなるのか確かめてみました。



Apple responds to iPhone 17 Pro scratch and durability concerns - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/09/24/apple-responds-to-iphone-17-pro-scratch-and-durability-concerns/



iPhone 17 Proに傷が付きまくっていたという報告は以下の記事にまとめています。複数のApple Storeで「展示されているiPhone 17 Proに傷がついていること」が報告されており、どれも背面のガラス素材で覆われた部分に傷が付いています。



iPhone 17シリーズは傷が付きやすいとの声 - GIGAZINE





この傷について海外メディアの9to5MacがAppleに問い合わせたところ、Appleから「(報告されている傷のような跡は)一部の店舗で使われている摩耗したMagSafeスタンドが原因です。これらの跡は傷ではなく、スタンドの色がiPhoneに移ったものであり、クリーニングで除去できます」という公式見解が返ってきたとのこと。



Appleの主張が正しいのか否か確かめるべく、GIGAZINE編集部のiPhone 17 Proを実際に鍵で全力で引っかいてみることにします。なお、鍵は一般的な家のドア用のもので、セキュリティ上の理由でガムテープを貼っています。





iPhone 17 Proを全力で引っかいてから傷っぽい跡を指でぬぐうまでの様子を動画で記録してみました。



iPhone 17 Proを全力で引っかいて傷が付くの確かめてみた - YouTube





鍵の先端で背面のガラスコーティング部分をこすります。こすれる音の大きさから、かなりの力を入れていることが分かるはず。





20秒弱こすり続けたところ、白っぽい跡が付きました。





指で軽くぬぐいます。





白い跡はキレイさっぱり消え去り、傷も残っていません。Appleの主張する通り、iPhone 17 Proのガラスコーティングはかなり強力で、問題の展示品の傷っぽい跡もAppleの主張通りにスタンドの色が付いているだけの可能性が高そうです。





なお、GIGAZINEではiPhone 17 Proの性能を検証中。写真撮影性能を詳しく検証するレビュー記事は以下のリンク先で読めます。



3眼すべて48メガピクセルになった「iPhone 17 Pro」のカメラでいろいろ撮影してみたよレビュー、Proモデルの圧倒的な性能を見せつける非の打ち所がないカメラ - GIGAZINE





iPhone 17 Proの256GBモデルは税込17万9800円で、Amazon.co.jpでも取り扱われていますが、記事作成時点では在庫切れとなっています。



Amazon.co.jp: Apple iPhone 17 Pro (256 GB)：最大120Hz のProMotion を採用した6.3 インチディスプレイ、A19 Pro チップ、飛躍的に向上したバッテリー駆動時間、センターフレームフロントカメラを搭載したPro Fusion カメラシステム；コズミックオレンジ : 家電＆カメラ

