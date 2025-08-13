2025年08月13日 10時53分 メモ

イギリス政府が「データセンター冷却のために大量の水が必要なので古いメールや写真を削除して」と呼びかけ



イギリス環境庁が主導して結成された国家干ばつ対策グループが、危機的な水不足に対処するため、各地で節水を呼びかけました。グループが示した節水方法に「古いメールや写真を削除する」というものがあり、本当に効果があるのかどうかが話題になっています。



National Drought Group meets to address “nationally significant” water shortfall - GOV.UK

https://www.gov.uk/government/news/national-drought-group-meets-to-address-nationally-significant-water-shortfall



UK government suggests deleting files to save water | The Verge

https://www.theverge.com/science/758275/drought-delete-files-email-data-center-water-uk



国家干ばつ対策グループによると、2025年8月時点でイングランドの5つの地域が干ばつ状態にあり、さらに別の6つの地域は1976年以来の長期乾燥状態(干ばつの一歩手前の状態)にあるため、積極的な節水が急務となっているとのこと。





同グループは水道会社に積極的な節水と漏水対策を呼びかけた上で、一般市民にも節水の協力を求め、「家庭で水を節約する方法」をいくつか紹介しました。その方法は以下の通りです。



・雨水を貯めるための雨水タンクを設置し、庭の水やりに利用しましょう。

・漏れるトイレを修理しましょう。漏れるトイレは1日あたり200～400リットルの水を無駄にします。

・台所の水で植物に水やりをしましょう。

・芝生の水やりを避けましょう。茶色くなった芝生は再び健やかに再生します。

・歯磨きや髭剃りの際は蛇口を閉めましょう。

・シャワーの時間を短くしましょう。

・古いメールや写真を削除しましょう。データセンターはシステムを冷却するために大量の水を必要とします。



上記のうち、最後の「古いメールや写真を削除する」というのが、本当に効果があるのかどうか話題になりました。





確かに、古い写真などをクラウドストレージなどに保存していると、その写真にアクセスするたびにデータセンターに負担をかける場合があります。ただし、ファイルの削除によってどれだけの水が節約できると考えているかについて、テクノロジー系メディアThe Vergeが実施した取材に対して環境庁は返答しませんでした。



オックスフォード大学の調査によると、最終的に冷却用水が蒸発する設計になっているデータセンターのうち、比較的小規模なデータセンターでは年間2600万リットルの水が使用されるとのことです。





データセンターはAIのトレーニングにも利用されるため、AIの需要急増に伴いデータセンターの需要も増しています。Microsoftは世界の水の消費量が2021年から2022年にかけて約34％増加したことを報告し、水を使用しない冷却技術や、データセンターを海底に沈める方法などに注目していると伝えられています。



