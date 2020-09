Microsoftが2年かけて行った海底にデータセンターを展開する「Project Natick」が成功

Microsoftは2018年にスコットランドの海底にデータセンターを丸ごと沈める「 Project Natick 」という実験を行いました。海中に沈められたデータセンターは2年後の2020年に引き上げられ、MicrosoftはProject Natickが成功したと発表。「海中にデータセンターを沈める」というアイデアが優れたものであると発表されています。 Microsoft’s underwater server experiment resurfaces after two years - The Verge https://www.theverge.com/2020/9/14/21436746/microsoft-project-natick-data-center-server-underwater-cooling-reliability 2018年、Project Natickの一環としてMicrosoftがスコットランドの海底117フィート(約36メートル)にデータセンターを沈めました。データセンターは864台のサーバーで構成されており、ストレージの総容量は27.6ペタバイトにも及んだそうです。 Microsoftが27.6ペタバイトの海底データセンターに設置したウェブカメラの映像を公開中 - GIGAZINE

2020年09月15日 10時02分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

