AIがガス機器による大気汚染を削減する規制案に大量の反対意見を送信していたことが判明



カリフォルニア州の規制当局はスモッグを形成する主な汚染物質を制限するため、一部のガス暖炉やガス給湯器の販売を段階的に廃止する規制案を2025年6月に発表しました。結果として数万通もの反対意見が殺到したこともあり規制案は阻止されましたが、反対意見のうち2万件以上が同じ企業によって送られたAIを活用したキャンペーンであったことが判明しました。



An AI-powered campaign may have killed a key vote on air quality - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/environment/story/2026-02-17/ai-powered-campaign-may-have-killed-key-vote-on-air-quality





南カリフォルニアの大気質規制当局(AQMD)は2025年6月に、スモッグを形成する主な汚染物質である窒素酸化物の排出を制限するための2つの規制案を発表しました。規制案の1つは機器の製造業者、販売業者、設置業者に「排出率ゼロ製品」の販売目標を設定するもので、汚染物質を排出しない製品の販売目標を2027年の初年度には30％、2029年には50％、2036年までに90％の達成を目指すというもの。これに伴い、ガスで動く機器は段階的に廃止されていく見込みとなっていました。





また、2つ目の規制案ではガス機器1台当たりに100ドル(約1万5000円)、ガス式給湯器には50ドル(約8000円)の追加料金を課すとしています。AQMDはこれらの規制により2061年までに1日あたり6トンの窒素酸化物が削減されると予測していましたが、一方で電気式暖房機より安価なガス式暖房機の廃止や追加料金は消費者負担が増えるという懸念もあり、最終的に投票を行ったところ賛成5、反対7の反対多数により規制案導入は否決されました。



規制案で反対が多数となった背景として、AQMDに寄せられた数万件の反対意見の影響が指摘されています。しかし、規制案に反対する2万件以上のメールが、ワシントンD.C.に拠点を置く企業「CiviClick」によって生成されたことがAQMDの調査により判明しました。CiviClickは「最初で最良のAIによる草の根運動支援プラットフォーム」と名乗っており、公式ページでは「広報チーム、団体、非営利団体、企業が支持者を動員し、政策に影響を与えることを支援します」と述べています。





政治キャンペーンを専門とする業界紙のCampaigns and Electionsなどにおいて、広報コンサルタントのマット・クリンク氏はCiviClickを利用した反対運動について自らの手柄だと主張しています。クリンク氏は「規制案には規制にかかる高額な費用について検討が足りていなかったため、住民がAQMDに直接懸念を表明しやすい環境を整えました。AQMDは数万通ものメールを受け取ることに慣れていないため、この取り組みは状況を好転させる上で大きな違いをもたらしました」と語っています。



CiviClickのチャズ・クレビンジャーCEOによると、CiviClickは支持者データベースに登録された50万以上の地域住民にアウトリーチ活動を展開し、コメントを提出したり代理でメールを送信することを許可したりしたユーザーの名前を使ってメールを作成するそうです。AQMDのサイバーセキュリティチームが少数のメール送信者に連絡を取ったところ、返答があった5人のうち2人はメッセージを送信したことを認めたものの、3人は「メールについて全く知らない」と回答したそうです。





AQMDの広報担当者であるナハル・モガラビ氏は反対メールにAI生成のものが含まれる可能性を認識していたものの、公共政策の意思決定プロセスは市民の意見を前提としており、AIによる自動生成メッセージをどのように扱うべきかについては明確なルールが整備されていなかったことから、正式な意見として扱わざるを得なかったとコメントしています。ただし、規制案に対する投票は独立して選出・任命された委員で構成される委員会で行われるものであり、数万件の反対メールが投票に影響を与えたかどうかについてはモガラビ氏はコメントを控えました。



ピッツバーグ大学で偽情報や政治における新興技術の利用を研究しているサミュエル・ウーリー氏は「今回私たちが目にしているのは、AIを利用した偽装工作の新しいステップです。AIのこうした進歩は、政治家や政治団体と一般市民とのつながりを著しく損なう危険性をはらんでいます。AIは、人々が実際には望んでいないものを望んでいるように見せかけることができるからです。そして、システムはこうした事態に対処するようには設計されていません」と語りました。

