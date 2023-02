ガス給湯器から電気給湯器に2027年までの移行を義務化する法律がアメリカで制定される予定

・関連記事

政府機関が「ガスコンロの使用禁止」を検討中、室内の空気を汚染して健康上のリスクを高めるという懸念から - GIGAZINE



「ガスコンロは体に悪い」は本当か? - GIGAZINE



ガス調理器が子どものぜん息を引き起こしているかもしれない - GIGAZINE

2023年02月17日 00時09分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.