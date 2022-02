80kmごとに電気自動車用の充電ステーションを配備する計画が発表

アメリカの エネルギー省 および 運輸省 が推進する 超党派インフラ投資法 (BIL)をベースに ゼロエミッション 燃料供給や電気自動車用充電ステーションの配備を目指す 合同事務所 が、50マイル(約80km)ごとに電気自動車用の充電器を4つ設置するという計画を発表しました。 Four fast chargers every 50 miles—US unveils EV infrastructure plan | Ars Technica https://arstechnica.com/cars/2022/02/four-fast-chargers-every-50-miles-us-unveils-ev-infrastructure-plan/ 2022年から、アメリカ政府はBILをベースとして電気自動車用高速充電器の全国ネットワーク構築計画を進めるために、5年間で50億ドル(約5800億円)の助成金を各州に交付します。この計画は、州間の高速道路システムの構築に焦点を当てており、50マイルに1つの電気自動車用充電ステーションを建設するというもので、ここでいう「電気自動車用充電ステーション」は、150kWの急速充電器が少なくとも4つ配備されたものとなるそうです。 各州は州間高速道路用の充電ステーションの配備が完了した時点で、政府に対して助成金を申請することが可能になります。なお、エネルギー省と運輸省の合同事務所によると、近くに送電設備がないなどの場合は「50マイルごとに1つの充電ステーション」という要件を例外として扱うことが可能となるとのこと。

2022年02月11日 19時00分00秒 in 乗り物, Posted by logu_ii

