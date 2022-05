仮想通貨マイニング事業の新規参入・拡張を実質的に一時禁止する法案がニューヨーク州下院で可決

ニューヨーク州の下院議会で、「 プルーフ・オブ・ワーク (PoW)」認証方式でブロックチェーン取引の検証を行っている仮想通貨のマイニングを2年間制限する法案が可決されました。法案は実質的にビットコインのマイニング事業の新規参入および拡張を規制する内容となっています。 NY State Assembly Bill A7389C https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/A7389 New York bitcoin mining moratorium proceeding through state house https://www.cnbc.com/2022/05/05/new-york-bitcoin-mining-moratorium-proceeding-through-state-house.html

2022年05月06日 12時08分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

