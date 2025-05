テスラの取締役会がイーロン・マスクCEOの政治参加による業績悪化を受けて後継者探しを始めていた

Tesla board opened search for a CEO to succeed Elon Musk, WSJ reports | Reuters https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-board-opened-search-ceo-succeed-elon-musk-wsj-reports-2025-05-01/ マスク氏は2024年の大統領選挙期間中にトランプ氏への支持を表明し、多額の資金提供を行うなどして選挙活動を支援しました。その後、2025年1月にDOGEを率いる形で政権に加わりましたが、政府のために130日間以内の期間で勤務する 「特別政府職員」としての地位 を与えられました。 ところが、マスク氏がトランプ政権に参加して以降、過激な言動や政府機関の改革によって人々の反発が強まっています。すでにテスラの自動車販売台数は急落しており、2023年に納車が始まったEVピックアップのCybertruckは 特に大きな打撃 を受けています。 テスラ製自動車の販売台数がドイツ・オーストラリア・中国などで急落、相次ぐイーロン・マスクの過激な言動が原因か - GIGAZINE

by Gage Skidmore 電気自動車メーカーのテスラが、イーロン・マスクCEOの後継者となる新たなCEO探しを始めていたと、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。マスク氏はドナルド・トランプ大統領の下で政府効率化省(DOGE)を主導していますが、政府業務への関与や政治的スタンスに対する反発から、テスラの売上にも深刻な打撃が及んでいます。 Exclusive | Tesla Board Opened Search for a CEO to Succeed Elon Musk - WSJ https://www.wsj.com/business/autos/tesla-musk-ceo-search-board-0ce61af9

2025年05月01日 14時10分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

