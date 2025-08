DRAMの価格が2025年5月からわずか1カ月で2倍に上昇し高止まり、中国のCXMTがDDR4の生産を停止しDDR5とHBMに注力するのではないかという憶測

また、CXMTはチップのパッケージングおよびテストを手がける半導体企業の Tongfu Microelectronics と提携し、 HBM チップのサンプルを開発したことが2024年5月に報じられています。関係者によると、CXMTの開発したHBMチップはすでに一部の顧客に提供されており、CXMTはHBM開発に必要な装置を購入するため、韓国や日本の半導体製造装置メーカーと定期的に会合を重ねているとのことです。 Chinese firms make headway in producing high bandwidth memory for AI chipsets | Reuters https://www.reuters.com/technology/chinese-firms-make-headway-producing-high-bandwidth-memory-ai-chipsets-2024-05-14/

中国の半導体メーカーがハイエンドの DRAM などの製造に成功する中、中国国内でのAI需要を満たすために一部DRAMの生産を段階的に減らしているのではという憶測が流れており、これがDRAMの価格をわずか1カ月で2倍に上昇させていると報じられています。 China makes inroads in DRAM chips in challenge to Samsung and Micron - Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/business/technology/tech-asia/china-makes-inroads-in-dram-chips-in-challenge-to-samsung-and-micron Bloombergの2025年1月末の報道によると、アメリカによる中国に対する輸出規制にもかかわらず、中国の半導体メーカーである ChangXin Memory Technologies (CXMT)は半導体製造技術をさらに進歩させることに成功しています。 China’s CXMT Memory Chip Breakthrough Beats US Export Controls - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-28/china-s-cxmt-memory-chip-breakthrough-beats-us-export-controls

・関連記事

DRAMが世界をどう変えたかを半導体大手のMicronが解説 - GIGAZINE



スマホやPCのパフォーマンスを低下させる「DRAM」の熱問題を解決するための突破口とは? - GIGAZINE



ソフトバンクとIntelが消費電力を最大50%カットできるAI向け積層型DRAMのプロトタイプを2年以内に開発することを目指し「Saimemory」を設立 - GIGAZINE



日本企業の反対で中国最大のDRAMメーカー「CXMT」がアメリカのブラックリストから除外されたとの報道 - GIGAZINE



2025年08月06日 12時36分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article DRAM prices are expected to double in ju….