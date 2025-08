NVIDIAが正式に「バックドアなし・キルスイッチなし・スパイウェアなし」を宣言、一方でトランプ政権は半導体の追跡手段を検討中

中国当局が「NVIDIAのGPUにバックドアが仕込まれている」と主張していた件について、NVIDIAが「バックドアもキルスイッチもスパイウェアもあり得ない」と否定するコメントを発表しました。一方で、トランプ政権がAI半導体を追跡するためのソフトウェアあるいは物理的な方法を検討しているとコメントしたことが報じられています。 No Backdoors. No Kill Switches. No Spyware. | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/no-backdoors-no-kill-switches-no-spyware/

・関連記事

2025年08月06日 12時08分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

