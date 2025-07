2025年07月03日 12時28分 サイエンス

古代エジプトの4800年前の歯から初めてヒトゲノムが解読される



約4800年前の古代エジプト人の歯から史上初めて完全なヒトゲノム配列が解読したという研究結果を、イギリスのリバプール・ジョン・ムーア大学やフランシス・クリック研究所などの共同研究チームが発表しました。これは、これまで高温な気候やミイラ化の過程がDNAの分解を促進するため困難とされてきた、古代エジプト人の遺伝的起源の解明に新たな道を開く研究といえます。



Whole-genome ancestry of an Old Kingdom Egyptian | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09195-5href="https://www.nature.com/articles/s41586-025-09195-5"



First human genome from ancient Egypt sequenced from 4,800-year-old teeth

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02102-y



このゲノムは、エジプトのカイロから南へ265kmのナイル川沿いにある遺跡で発見された、紀元前2855年から2570年の間に生きていた古代エジプト人のものです。この年代は、エジプト初期王朝時代と古王国時代にまたがり、最初のピラミッドが建設され始めた時期と重なります。遺体はミイラ化されておらず、土器の壺の中に埋葬される「ポット葬」という形式でした。この特殊な埋葬方法が、DNAを良好な状態で保存する一因になった可能性があると研究者らは考えています。





「NUE001」と名付けられた遺体は、骨格や歯の分析から遺伝的に男性であり、茶色の目と髪を持ち、肌の色は濃い色から黒色の範囲だったと予測されています。また、死亡時の年齢は44歳から64歳と当時としては高齢で、身長は157.4cm~160.5cmでした。骨には関節炎の痕跡や長期間の肉体労働による摩耗が見られ、その特徴から土器職人のような仕事に従事していた可能性が示唆されています。



研究チームは、NUE001の永久歯7本からDNAを抽出。そのうち、DNAの保存状態が良かった上顎左第三大臼歯と下顎左第一小臼歯から得られたDNAがゲノム解析を可能にしたとのこと。



ゲノム解析の結果、彼の祖先の約80%は、約6000年前の北アフリカの新石器時代人に由来し、特にモロッコの中期新石器時代人と最も近縁であることが明らかになりました。残りの約20%は、メソポタミアを含む「肥沃な三日月地帯」に起源を持つゲノムに由来していました。研究チームは、これは古代エジプトとメソポタミアの間で家畜や栽培植物、文字体系、ろくろといった文化的な交流だけでなく、人的な移動も伴っていたことを示す直接的な遺伝的証拠となると論じています。





さらに、この古王国時代のゲノムを後の時代のエジプト人と比較したところ、第三中間期(紀元前787~544年)のエジプト人ではレバント地域からの遺伝的影響が大幅に増加していました。現代エジプト人のゲノムはさらに複雑で、この古王国時代の祖先に加え、レバント青銅器時代の祖先、そしてより最近になって東アフリカや西アフリカからの祖先が混じり合って形成されていることが示されました。





研究チームは、今回の研究結果が一個人のサンプルを分析した結果に基づくものであり、古代エジプト全体の多様な遺伝子プールを完全に代表するものではないという限界を指摘しています。しかし、古代エジプト人のゲノム研究における画期的な一歩であるとして、今後のさらなる研究により、古代エジプト文明とその住民についてさらなる理解が進むことに期待を寄せました。