「父娘間の近親相姦」が青銅器時代のイタリアで発生していたことが骨のDNA分析で明らかに



現代では近親相姦(そうかん)が重大なタブーとして扱われていますが、遺跡からは古代の人々が近親相姦を行っていた証拠が見つかっています。新たに、イタリア南部の遺跡で発掘された中期青銅器時代の人骨を分析した研究により、当時の父娘間で近親相姦が行なわれていたことが判明しました。



イタリア南部のカラブリア州は、イタリアの国土をブーツにたとえた際にちょうど「ブーツのつま先」に位置する州であり、古代からさまざまな人々が移住してきた土地でもあります。今回、イタリアやドイツの研究者からなる研究チームは、カラブリア州にあるGrotta della Monaca遺跡で発掘された人骨のDNAを分析しました。



Grotta della Monaca遺跡は、海抜600mを超える石灰岩の尾根に位置する中期青銅器時代の洞窟遺跡であり、紀元前1780～1380年にかけて埋葬地として使われていたことから、多数の人骨が発見されています。





研究チームが断片化された23人分の骨のDNAを分析したところ、このうち10人が女性、8人が男性であることが確認されました。人骨のミトコンドリアDNAと父系のY染色体DNAのハプロタイプも多様であり、この集団は多様な遺伝的背景を持つ人々で構成されていたことがわかりました。



また、Grotta della Monata遺跡の人々は成人の乳糖不耐性に関する遺伝子を持っていたにもかかわらず、牧畜を営んで牛乳や乳製品を摂取していたことが示唆されています。これは、厳しい山岳環境で繁栄するための文化的な適応が、進化的な適応に先行し得ることを示すものだと指摘されています。





埋葬地内での遺伝的関係を調査したところ、「親と子ども」のペアが2組確認されました。このうち、いずれも30歳以上の成人女性である組は単純な「母親と娘」でしたが、成人男性と思春期前の少年からなるもう1組は「父親と、近親相姦によって生まれた息子」だったことが判明しました。





