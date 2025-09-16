世界最古のミイラはエジプトではなく1万年以上前の東南アジアや中国で死者を「薫製」にして作られていた
「ミイラ」といえば、古代エジプトで作られていたものを連想する人が多いかもしれません。ところが、新たな研究ではそれよりも古い1万年以上前に、東南アジアや中国でミイラが作られていたことが明らかとなりました。
Earliest evidence of smoke-dried mummification: More than 10,000 years ago in southern China and Southeast Asia | PNAS
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2515103122
Oldest Human Mummies Discovered, And They're Not What We Expected : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/oldest-human-mummies-discovered-and-theyre-not-what-we-expected
People in Southeast Asia and China were mummifying their dead thousands of years before the Egyptians did, smoke-dried human remains reveal | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/worlds-oldest-mummies-were-smoke-dried-10-000-years-ago-in-china-and-southeast-asia-researchers-find
考古学者らは以前から、東南アジアや中国南部を含む広い地域にまたがる新石器時代に埋葬された遺骨に、「被葬者がうずくまったり胎児のような姿勢になっている」「しっかりと縛られている」「骨の一部が焼けている」といった共通点があることを知っていました。しかし、これらの文化が死者を埋葬するためにどのような処理を行い、独特の埋葬姿勢を実現したのかはよくわかっていませんでした。
以下の写真は、中国南部で見つかった完新世前期から中期の遺骨です。いずれも膝を抱えてうずくまったような姿勢になっていることがわかります。
オーストラリア国立大学の考古学者であるHsiao-chun Hung氏が率いる研究チームは、ニューギニア島の高地に住む一部の民族が現代でも行っている「死者を薫製・乾燥させる」という処理方法が、過去には広い文化で行われていたのではないかという仮説を立てました。
・関連記事
3600年前のミイラに付着していた謎の白い物質の正体が「世界最古のケフィア」だったことが判明 - GIGAZINE
人型ミイラがX線検査によって動物の骨や金属板で作られたニセモノであったことが判明 - GIGAZINE
エジプト中王国時代の遺跡から「入れ子構造になった豪華な棺」に納められた巫女のミイラが発見される - GIGAZINE
ミイラとなった数百年前の赤ちゃんは「日光不足」が原因で死んでしまった可能性 - GIGAZINE
「人類ではない」生物のミイラ化した遺体がメキシコ議会のUFO公聴会に登場 - GIGAZINE
古代エジプトの4800年前の歯から初めてヒトゲノムが解読される - GIGAZINE
紀元前1450年頃に書かれた世界最古のミイラ製造マニュアルが見つかる - GIGAZINE
「ミイラパウダー」や「おなら吸引」などかつて実際に使われていたトンデモ治療法5選 - GIGAZINE
「黄金の舌」を持つミイラが発見される - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article The world's oldest mummies were not ….