Amazonプライム・ビデオの広告が開始時の2倍に増加



Amazonプライム・ビデオでは2024年1月からコンテンツ視聴時に広告が再生される仕組みが導入されています。Amazonは当初、広告の長さは1時間あたり2分~3分半と説明していましたが、広告に関するニュースを扱うAdweekによると、1時間あたり4分~6分に倍増しているそうです。



Amazonはエンタメ事業の収益拡大のため、2024年1月からプライム・ビデオに広告を導入しました。広告の長さは当初、1時間あたり2分から3分半でした。



しかし、AdweekはAmazonが広告主6人に対して「プライム・ビデオの広告は1時間あたり4分~6分に増えている」というメールを送っていたことを確認したとのこと。Amazonは以前から、プライム・ビデオの広告を増やす方針を明示していました。



今回のメールは2025年6月に送られたもので、広告が増えることは投資家には告知されていましたが、ユーザーには知らされていませんでした。



ストリーミングサービスで広告が表示されるプランはかなり一般的なものになってきており、2025年1月に行われた調査では、Netflixでは放映時間の2.6%だったことが報告されています。



なお、問い合わせを受けたAmazonの広告担当者は、広告数増加については直接言及せず、「私たちの使命は、単に表示される広告の数を増やすことではなく、広告体験を向上させることです」と回答したとのことです。