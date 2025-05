鼻詰まり解消用の「点鼻薬」は1週間以上使うなと専門家、便利な鼻炎スプレーの使いすぎのリスクとは？

花粉症の人や、慢性的な鼻炎を抱える人の中には、シーズンや体調によっては鼻詰まりを解消してくれる点鼻薬が手放せなくなる人が少なくないはず。 充血除去薬 や 血管収縮薬 入りの点鼻薬は、鼻詰まりを素早く緩和して呼吸を楽にしてくれますが、使いすぎると鼻炎のさらなる悪化などの代償を支払うことになると、専門家が警鐘を鳴らしています。 From headaches to addiction: the risks of overusing nasal decongestant sprays https://theconversation.com/from-headaches-to-addiction-the-risks-of-overusing-nasal-decongestant-sprays-254830

2025年05月17日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

