Appleが全面スクリーンの夢のiPhoneをついに実現する可能性

Appleが間もなくiPhoneで画期的なデザイン変更を実現する可能性が報じられました。このデザインはiPhoneの生みの親であるジョナサン・アイブ氏が夢見た「全画面スクリーンのiPhone」となり、iPhone20周年を迎える2027年に登場するとウワサされています。 애플, 20주년 아이폰 확 바뀐다…기술·공급망 개편 착수 - 전자신문 https://www.etnews.com/20250514000320 Jony Ive’s dream iPhone that’s all screen may finally be coming true - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/05/16/jony-ives-dream-iphone-thats-all-screen-may-finally-be-coming-true/ iPhoneの生みの親であるアイブ氏はすでにAppleを去っていますが、Apple在籍時に「1枚のガラスのようなiPhone」を実現することを望んでいると 繰り返し表明 してきました。 この「1枚のガラスのようなiPhone」というアイデアは、iPhone10周年を機に実現に大きく近づきます。AppleがiPhone10周年を機に発売したiPhone Xは、それまでにないエッジツーエッジディスプレイを搭載していました。 「iPhone X」速攻フォトレビュー、全てが新しく生まれ変わったiPhoneはこんな感じ - GIGAZINE

・関連記事

Appleが2025年登場のiPhone17シリーズで値上げを検討、政治的摩擦を恐れて「トランプ関税」を理由にしない方針か - GIGAZINE



iPhoneのリリース戦略が「毎年秋」から「毎年秋・春」へ、iPhone 18 Proや折りたたみ式iPhoneは2026年秋登場でiPhone 18無印は2027年春か - GIGAZINE



「メイドインアメリカ」のiPhoneを生産するための課題とは? - GIGAZINE



Apple初の折りたたみ式iPhoneには薄型モデルの「iPhone 17 Air」に搭載される技術が活用される可能性 - GIGAZINE



2025年05月17日 19時00分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Could Apple finally make its all-screen ….