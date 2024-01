カフェイン断ちをするとどんなメリットがあるのか？

コーヒーやお茶、エナジードリンクなどに含まれる カフェイン は世界で最も広く使われている精神活性化合物です。成人はカフェイン摂取量を1日あたり400mg以下(コーヒー約4杯以下)に抑えることが推奨されており、摂取量が多すぎると筋肉の震えや吐き気、頭痛、心拍数の増加などが引き起こされる可能性があるとのこと。近年ではカフェインの悪影響を懸念して「カフェイン断ち」をする人も増えていますが、実際にカフェイン断ちをするとどのようなメリットがあるのかについて、イギリス・ ランカスター大学 の解剖学教授である アダム・テイラー 氏が解説しています。 Caffeine: here’s how quitting can benefit your health https://theconversation.com/caffeine-heres-how-quitting-can-benefit-your-health-220746

2024年01月22日 09時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

