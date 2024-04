2024年04月20日 18時00分 サイエンス

「鼻うがい」をすると命に関わることもあると専門家、水道水はもちろん滅菌水も非推奨

by Eric Allix Rogers



鼻水や鼻づまりがつらい花粉症の季節は「鼻うがい」でしのいでいる、という人は少なくないはず。しかし、この鼻うがいには感染症の危険性があり、水道水はもちろん無菌の水でも健康被害リスクがあるとして、専門家が特に鼻うがいを避けるべき人や、なるべく安全に鼻うがいをする方法を解説しました。



Nasal rinsing: why flushing the nasal passages with tap water to tackle hay fever could be fatal

https://theconversation.com/nasal-rinsing-why-flushing-the-nasal-passages-with-tap-water-to-tackle-hay-fever-could-be-fatal-225811





◆無菌の水でもリスク

イギリス・ランカスター大学の教授兼臨床解剖学学習センター所長であるアダム・テイラー氏によると、どんな液体を使うのであれ、鼻うがいには感染症のリスクを高める危険性があるとのこと。鼻には多数の微生物が生息しており、表面を保護する働きをしているため、鼻うがいでこれらの善良な微生物が除去されたり死滅したりすると、病原体が体内に侵入しやすくなってしまうからです。



鼻うがいの健康被害として最もリスクが高いのは、液体に含まれる細菌です。薬局などで市販されている滅菌済みの鼻うがい用の薬剤はこのリスクとは無縁ですが、水道水は無菌ではありません。



アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、2024年4月に発表した記事で、「1994~2022年の間に10人が鼻うがいでアカントアメーバに感染した」と報告しました。10人のうち死者は3人でしたが、1956~2020年の症例報告を調べた別の研究では、感染者の82%が死亡したことが判明しています。



by Jacob Lorenzo-Morales, Naveed A. Khan and Julia Walochnik



自然の中に潜む微生物で特に危険なのが「脳食いアメーバ」と呼ばれることもあるネグレリア・フォーレリで、死亡率は97%に達します。幸いなことに、このアメーバに感染するケースはまれですが、水道水で鼻うがいをしたり、淡水中を泳いだりすることが感染に関連しているとされています。



2021年に行われた調査では、アメリカ人の50%が「水道水で鼻うがいをしたり、コンタクトレンズを洗ったりしても問題ないと考えている」との結果が出ており、テイラー氏は「危険な勘違いです」と述べました。



◆鼻は危険地帯

鼻の感染症が危険な理由のひとつは、鼻や副鼻腔(びくう)は表皮が薄く血管が体表に近いため、病原菌が血液中に入りやすいことです。ただでさえ鼻は感染リスクが高い上に、アレルギーにより炎症が起きて血管が拡張されると、表面から血管までの距離がさらに短くなるため、特に血管が損傷した場合の感染リスクが高まります。



また、鼻の周囲の血管は、頭蓋骨に流れ込む主要な血管とつながっており、病原体が副鼻腔から脳に移動する経路となることから、目と目の間と口の両端を頂点とする三角形は「顔の危険な三角形」と呼ばれています。



by Pfctdayelise



副鼻腔炎や顔のできものなどで増殖した病原体が、脳から血液を排出する「海綿静脈洞」という血管に広がると、血栓を形成して感染の拡大を防ごうとする防御反応により海綿静脈洞血栓症が発生し、最悪の場合死に至ることもあります。



◆どんな人が鼻うがいを避けるべき?

前述の通り、鼻うがいは感染症のリスクを高めますが、テイラー氏が特に避けるべきだとしている人は大きく分けて3種類です。まず、何らかの理由で免疫力が低下している人は、鼻うがいで感染した病気が命に関わることもあるため、特に水道水を使った鼻うがいは避けるべきとのこと。



同様に、耳や副鼻腔に感染症がある人は、治るまで鼻うがいを控えるべきです。耳は耳管という管で鼻とつながっており、耳管内の圧力が高まったり、病原菌が他の場所に広がったりすると、さらなる感染の拡大や不快な症状を引き起こすおそれがあるのがその理由です。



また、鼻の中や副鼻腔が乾燥している人が鼻うがいをすると、鼻の湿度を保つ天然の保湿成分まで流れてしまいます。





こうした点からテイラー氏は「もし鼻うがいが有効だと思われる場合は、必ず滅菌生理食塩水を使ってください。どうしても水道水でやる場合は、沸騰させてから冷ました水を使いましょう」と述べました。