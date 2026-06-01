2026年06月01日 06時00分 サイエンス

目がかゆくてもこすらない方がいい理由とは？専門家が原因と対策を解説



かゆみや砂が入ったような違和感がある時に目をこするのは自然な反応です。しかし、イリノイ大学シカゴ校で眼科を専門とするテイラー・スターンズ氏とニーラム・パタディア氏は、目をこする行為にはリスクがあると指摘した上で、目をこすりたくなる原因とかゆみや違和感を減らす方法について解説しています。



Is rubbing your eyes bad for you? 2 eye specialists explain what’s behind the urge to rub and what to do about it

https://theconversation.com/is-rubbing-your-eyes-bad-for-you-2-eye-specialists-explain-whats-behind-the-urge-to-rub-and-what-to-do-about-it-280355





目をこする主な原因は「目のかゆみ」です。かゆみの最も一般的な原因はアレルギー性結膜炎で、目のかゆみの症例の約50％を占めています。



砂が入ったようなざらつき・乾燥・何かが入っているような異物感がある時にも目をこすりたくなることがありますが、スターンズ氏らによるとドライアイや眼瞼炎の症状である可能性が考えられます。まぶたの皮膚は薄く、周りの環境やコンタクトレンズによる刺激を受けやすいため、皮膚炎によってまぶたそのものがかゆくなるケースもあるとのことです。



目をこすることで生じる最も深刻なリスクとして、スターンズ氏らは「円すい角膜」を挙げています。円すい角膜は目の前面にある角膜が徐々に薄くなり不規則な形へ変化する病気です。健康な角膜は球に近い形をしていますが、円すい角膜では角膜が急なカーブを描いて円すいのような形になり、強い不正乱視や視界のぼやけにつながります。



目をこすることに関連する問題は他にもあり、例えば「角膜擦過傷」は角膜を覆う薄く透明な組織にできる傷で、強く目をこすったり爪が誤って角膜に触れたりすることで生じます。角膜擦過傷は非常に強い痛みを伴い、通常は視界のぼやけも引き起こすとのことです。



また、目の表面にある小さな血管が切れて白目が異常に赤く見える「結膜下出血」も目をこすることで発生することがあります。スターンズ氏らは結膜下出血について「見た目は驚くほど赤くなりますが、結膜下出血は本質的には目の表面にできたあざのようなものであり、永続的な損傷を引き起こすものではない」と説明しています。通常は治療しなくても1～2週間で自然に治るとのこと。





ウイルスや細菌によって起こる結膜炎も、目をこすることで広がる可能性があるため、どうしても目に触れる必要がある場合は感染を広げないように先に手を洗うことが重要です。特にウイルス性の結膜炎は感染力が高く、結膜炎の人と接触した後には目をこすらないよう注意が必要。



スターンズ氏らはかゆみや違和感を減らす方法の一つとして「人工涙液」の使用を挙げています。人工涙液は目を潤すだけでなく目の表面のアレルゲンを洗い流す助けにもなり、冷蔵庫で冷やして使うとかゆみを和らげる効果が高まる場合もあるそうです。





アレルギー性結膜炎の場合は、症状を引き起こすアレルゲンをできるだけ避けることも重要です。例えば花粉が原因なら屋内にとどまる・サングラスを使う・外出後に顔を洗うといった方法で目の周りに付着するアレルゲンを減らせる可能性があります。また、冷たい湿布もかゆみを和らげ、目をこすりたくなる衝動を減らす助けになるとのことです。



一方で「充血を取る」とされている点眼薬については、一時的な緩和は得られるものの副作用のリスクがあるため、一般的には避けた方がいいとスターンズ氏らは主張しています。





それでもかゆみが収まらない場合は、処方薬または市販薬として入手できるアレルギー用の点眼薬を使うという選択肢があります。アレルギー用の点眼薬にはヒスタミンの働きを抑える抗ヒスタミン点眼薬や、アレルギー反応に関わる炎症物質の放出を抑える肥満細胞安定薬、その両方を組み合わせたものがあります。



くしゃみや鼻水など目以外のアレルギー症状がある場合は経口アレルギー薬が効く可能性があり、症状が続く場合にはステロイド点眼薬が役立つ可能性もあるとのことです。人工涙液・冷湿布・市販の抗アレルギー点眼薬を使っても目をこすりたくなる衝動が改善しない場合には、眼科医の診察を受けるべきだとスターンズ氏らは述べています。