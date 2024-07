もし「手乗りサイズのブラックホール」が目の前に突然出現したらどうなるのか？

・関連記事

観測史上最大のブラックホールはどれほどの大きさなのか? - GIGAZINE



銀河の中心にある超巨大ブラックホールが突然「覚醒」したのを天文学者が初観測 - GIGAZINE



この宇宙は「ブラックホールの中」にあるのかもしれないという説 - GIGAZINE



ブラックホールの正体はダークエネルギーでできた星「グラヴァスター」との研究結果 - GIGAZINE



これまでブラックホールだと思われていたものは「ブラックホールのように見えるが実は異なる存在」である可能性 - GIGAZINE



「ブラックホールに突入したらどう見えるのか」をNASAがシミュレーション - GIGAZINE



ブラックホールを破壊するにはどのような方法があるのか?破壊したらどうなるのか? - GIGAZINE

2024年07月05日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.