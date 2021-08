観測史上最大のブラックホールはどれほどの大きさなのか？

・関連記事

もしブラックホールがポケットサイズで突然目の前に現れるとあなたはどうなるのか? - GIGAZINE



「ブラックホールの向こう」からの光が初めて観測される - GIGAZINE



ブラックホールの強力なジェット噴射に関する謎が解明されようとしている - GIGAZINE



光すら逃げられないブラックホールに近づくと人間はどうなるのか? - GIGAZINE



「宇宙で最も極端な存在」であるブラックホールとは何なのか? - GIGAZINE

2021年08月04日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.