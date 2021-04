「宇宙で最も極端な存在」であるブラックホールとは何なのか？

・関連記事

ブラックホールが「宇宙最恐」な3つの理由 - GIGAZINE



光すら逃げられないブラックホールに近づくと人間はどうなるのか? - GIGAZINE



疑似ブラックホールで「ホーキング放射」を確認したという研究結果 - GIGAZINE



ブラックホールの誕生から消滅までをムービーで分かりやすく説明する「Black Holes Explained – From Birth to Death」 - GIGAZINE



ブラックホールが星を「スパゲッティ化」させて飲み込む瞬間がとらえられる - GIGAZINE



ブラックホールに吸い込まれると人間はどうなってしまうのか? - GIGAZINE



2021年04月30日 08時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.