「宇宙の最後」には一体どんなことが起きるのか？

・関連記事

宇宙誕生初期に存在したとされる「ブラックホール星」とは? - GIGAZINE



なぜ人類は今このタイミングに存在しているのか? - GIGAZINE



超美麗4Kムービーで見る宇宙が終わるまでの物語 - GIGAZINE



「宇宙の終わり」について現代の物理学から予想される4つの可能性とは? - GIGAZINE



宇宙の終わりにはいったい何があるのか? - GIGAZINE



宇宙が終焉を迎える時に唯一残される天体「白色矮星」および「黒色矮星」とは? - GIGAZINE



宇宙最期の日まで輝く人類移住の希望の星「赤色矮星」が理解できるアニメーション - GIGAZINE



2023年11月24日 06時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.