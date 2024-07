JR西日本が鉄道設備のメンテナンスに人型ロボットを導入することを発表

Japan introduces enormous humanoid robot to maintain train lines | Japan | The Guardian https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/04/japan-train-robot-maintain-railway-lines 多機能鉄道重機は、 株式会社人機一体 が開発した人型ロボット「 零式人機 ver.2.0 」をベースとした保線用の作業機械です。

・関連記事

2024年07月05日 20時00分00秒

