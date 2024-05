滋賀県を投げて棒に通す「滋賀県輪投げ」プレイレビュー

・関連記事

工場の単純作業をリズムゲーム化した「キメキャワ♥限界ビートちゃん!!」が爆誕したのでプレイしてみた - GIGAZINE



プリンターのバグでブチ切れたサラリーマンが会社のすべてを破壊しつくす横スクロールアクションゲーム「Rising Up」 - GIGAZINE



お嬢様や大奥様とのおビンタ合戦におJoy-Conで参戦するNintendo Switch向けゲーム「薔薇と椿 〜お豪華絢爛版〜」プレイレビュー - GIGAZINE



ハマった時の快感が心地よくてついつい何度もプレイしたくなるポーカー+ローグライクで濃厚デッキビルディングと化すゲーム「Balatro」プレイレビュー - GIGAZINE



ものすごい勢いで全方向から迫り来る敵を弾幕で圧倒しつつ装備強化しまくり辺境の惑星の戦士として戦い続けるヴァンサバ系全方位STGゲーム「グリードランド」レビュー - GIGAZINE



ヌルヌル動く美麗グラフィックで超王道ファンタジーを描く手ごわいSRPG「ユニコーンオーバーロード」をNintendo Switchで遊んでみた - GIGAZINE



整頓力で武器のシナジーを効かせて勝ち抜く快感が癖になるオートバトル系対戦ゲーム「バックパック・バトル」レビュー - GIGAZINE



承認欲求つよつよ女子と最強インターネットエンジェルを目指す配信者育成アドベンチャー「NEEDY GIRL OVERDOSE」プレイレビュー - GIGAZINE



2Dから3Dになって奥深さの次元もアップしたスイカゲームライク「フルーツマウンテン」プレイレビュー - GIGAZINE



2024年05月02日 19時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.