テトリスのテトリミノを積み重ねて文字を描画する「Tetris Font」

・関連記事

13歳のゲーマーがファミコン版テトリスを「完全攻略」、レベル157でキルスクリーン到達に成功 - GIGAZINE



NES版テトリスのレベル上限到達時のクラッシュを活用して任意のコードを実行し理論的にテトリスを無限プレイ可能にした猛者が登場 - GIGAZINE



30年以上前のNEC製ワープロ「文豪mini5」版テトリスがついに海外マニアの手によってアーカイブ化 - GIGAZINE



ソ連で生まれたパズルゲームの王様「テトリス」はどうやって誕生したのか? - GIGAZINE



2024年06月24日 07時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.