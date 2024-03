2024年03月27日 11時50分 ソフトウェア

Adobe Summit 2024において画像生成AI「Firefly」のアップデートや新たなイノベーションの発表が行われる



Adobeが2024年3月26日から27日にかけて開催しているデジタルエクスペリエンスカンファレンス「Adobe Summit 2024」において「Adobe Experience Platform AI Assistant」「Federated Audience Composition」「Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP) Collaboration」という3つのイノベーションを発表しました。また、画像生成AIの「Firefly」でもアップデートが行われています。



Adobe Summit 2024: Unveiling the future of Customer Experience Management (CXM) in the age of Gen AI | Adobe Blog

https://blog.adobe.com/en/publish/2024/03/26/whats-new-at-adobe-summit-2024





Adobeによると今回発表されたイノベーションは「統合された顧客データに基づいて推論し、パーソナライズされたコンテンツの制作を拡張し、道程の自動化を通して顧客エンゲージメントを強化することで生成AIからビジネス価値を生み出す」ものとのこと。



◆Adobe Experience Platform AI Assistant

このAIアシスタントは技術的な質問に答えたり、タスクを自動化したり、結果をシミュレーションしたりするほか、「Adobe Real-Time Customer Data Platform」「Adobe Journey Optimizer」「Adobe Customer Journey Analytics」などのアプリケーション内でオーディエンスとジャーニーを生成するなどのタスクを行うことが可能です。





◆Federated Audience Composition

Federated Audience Compositionは「AWS Redshift」「Azure Synapse」「Databricks」「Google BigQuery」「Snowflake」などエンタープライズデータウェアハウスから直接オーディエンスとデータをフェデレーションすることでAdobe体験プラットフォームのリアルタイムかつクロスチャネルのユースケースを強化し、データ管理の柔軟性や効率性を高めるツールです。



Federated Audience Compositionを使用することで、チームはデータのコピーを最小限に抑えつつ機密データの使用を管理し、既存のIT投資を最大限に活用してプロファイルを強化したり、ユーザーをセグメント化したり、コミュニケーションをパーソナライズするカスタマーエクスペリエンスのワークフローを強化したりできるとのこと。





◆Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP) Collaboration

このイノベーションはブランドとパブリッシャーがプライバシー的に安全な方法で協力することでサードパーティーCookieが廃止された後にも価値の高いオーディエンスを発見・リーチ・測定するための新しいクリーンルームアプリケーションです。





Adobeは3つのイノベーションのほか、画像生成AI「Firefly」のアップデートも発表しています。Fireflyは2023年3月に登場後、2023年10月に大幅アップデートが行われていました。



今回のアップデートではStructure Referenceが導入され、既存の画像の構造を新たな画像に簡単に適用することが可能になりました。同じレイアウトで複数の画像バリエーションを生成できるため、プロンプトを試行錯誤するプロセスが軽減されたとのこと。画像のスタイルを参照する既存の機能であるStyle Referenceと同時にStructure Referenceを使用することで画像のスタイルと構造の両方を別の画像から参照してアイデアを迅速に実現することも可能です。





Adobe Summitの基調講演はAdobe Summitの公式サイトで視聴できます。気になる人は確認してみてください。