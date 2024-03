2024年03月27日 12時00分 モバイル

中国でのiPhone出荷台数が33%減少



中国における2024年2月のiPhone出荷台数が、前年同月比で約33%減少したことがわかりました。1月にも前年同月比で約39%減少しており、中国では2カ月連続の不振となりました。



Apple (AAPL) iPhone China Shipments Fell About 33% in Feb., State Data Show - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-26/iphone-china-shipments-fell-about-33-in-feb-state-data-show



Apple’s iPhone shipments declined 33% in China last month, data shows By Investing.com

https://www.investing.com/news/stock-market-news/apples-iphone-shipments-declined-33-in-china-last-month-data-shows-432SI-3353277



中国政府の発表によると、2024年2月における国内のスマートフォン出荷台数のうち海外ブランドの製品は約240万台で、その中で最も多いのはiPhoneだったとのことです。iPhoneは海外ブランドの中では多くのシェアを獲得しましたが、出荷台数は2023年2月と比較して約33%減少しました。なお、2024年1月の出荷台数は約550万台でした。





中国におけるiPhoneの出荷台数は前年同月比で減少しましたが、依然としてiPhoneの影響力は強く、調査会社・IDCの調べでは、2023年におけるスマートフォン出荷台数のトップの座はAppleが獲得しているとのこと。この年、Appleは中国で17.3%という過去最高の市場シェアを獲得しました。



2023年第4四半期の市場シェアは、Appleが20.0%、Honorが16.8%、vivoが15.7%、Huaweiが13.9%、OPPOが13.7%でした。