イーロン・マスクがChatGPTに対抗する生成AI「Grok」を間もなくオープンソース化すると発表

Elon Musk says xAI will open source Grok this week | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/03/11/elon-musk-says-xai-will-open-source-grok-this-week/ xAIのチャットAIであるGrokはマスク氏の肝いりで開発され、「SF小説『 銀河ヒッチハイク・ガイド 』にインスピレーションを受けた、ちょっとしたウィットと生意気な一面を持つAI」と紹介されています。GrokはXの有料サブスクリプションプラン「 Xプレミアムプラス 」の会員向けに提供されており、高い精度を誇る一方でマスク氏の保守派支持層からは「回答がリベラルすぎる」という不満も寄せられていました。 イーロン・マスク主導でChatGPTに対抗して作られたチャットAI「Grok」が予想以上にリベラルな回答をして保守派支持層の怒りを買っている - GIGAZINE

This week, @xAI will open source Grok

2024年03月12日

