「7つの習慣」のスティーブン・コヴィーによるビジネス・リーダーシップ・人生に関する名言30選

アメリカの作家、 スティーブン・コヴィー 氏が1996年に出版した自己啓発本「 7つの習慣 」は、全世界で2000万部以上を売り上げ、史上最も売れたビジネス書の1つとなっています。人材育成を行う DTS が、「7つの習慣」ならびに「 第8の習慣 」に出てくる人生を豊かにする言葉から30点をピックアップしています。 30 of The Best Stephen Covey Quotes https://blog.hptbydts.com/30-of-the-best-stephen-covey-quotes

・関連記事

簡単に始められる「世界の幸せの習慣6選」 - GIGAZINE



一体何を目指せば人は幸福になれるのか? - GIGAZINE



平凡だが幸せで満足できる人生を送る方法 - GIGAZINE



ジョブズの名言「ハングリーであれ。愚かであれ」の由来となった「全地球カタログ」CD-ROM版が無料公開される - GIGAZINE



「私はあなたの意見には反対だが、それを主張する権利は命がけで守る」という格言はヴォルテールのものではないという指摘 - GIGAZINE

2024年03月09日 21時40分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.