GPT-4の半分以下の計算でほぼ同等なIQを持つパーソナルAI「Pi」と基盤モデル「Inflection-2.5」が登場

Piの人気を支えているのが、Piに搭載されている基盤モデルのInflection-2.5です。Inflection-2.5はトレーニングに費やされたコンピューティング量がGPT-4の40%、前モデルであるInflection-1に至ってはGPT-4の4%しかないにもかかわらず、マルチタスク性能を測定するMMLU(Massive Multi-task Language Understanding)や大学院レベルの知識を要求するGoogleのベンチマークGPQA(Baselines and analysis for the Google-proof Q&A)の最高位のデータデットであるDiamondでGPT-4に匹敵するスコアを示しました。

AI企業・Inflectionが開発している生成AI「Pi」は、ユーザーひとりひとりに最適化された「パーソナルAI」です。そんなPiの能力を飛躍的に向上させた基盤モデルである「Inflection-2.5」をInflectionが発表しました。 Inflection-2.5: meet the world's best personal AI https://inflection.ai/inflection-2-5 Piは Android や iOS のスマートフォン、 ブラウザ などを通じて会話する事が可能なAIで、日本語にも対応しています。

・関連記事

GPT-4超えをアピールするClaude-3がAIで初めてIQ100超えを達成したという報告 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「AIがパーソナルアシスタントとなる未来」について語る - GIGAZINE



OpenAIやGoogleなど大手AI開発企業が「AI生成コンテンツに透かしを入れる」などAIの安全性強化に取り組むことを発表 - GIGAZINE



「OpenAIやMetaのAIモデルを独立した研究者が調査する権利」の保護を求める公開書簡に250人を超えるトップAI研究者らが署名 - GIGAZINE



AIで職を失う危機が迫る中で「過去に本当に滅んだ職業」を確認してみた - GIGAZINE



GPT-4超えをアピールするClaude-3がAIで初めてIQ100超えを達成したという報告 - GIGAZINE

2024年03月09日 20時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.