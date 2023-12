「メンタルタフネス」を鍛えてエリートになるための考え方とは？

グラント氏は「HBR's 10 Must Reads on Mental Toughness」を通したテーマとなっている「メンタルタフネス」について、本を要約する形で解説しています。 ・01:不可能を可能にするとき壁となって立ちはだかるのは、自分で自分を制限してしまう思考パターンかもしれない ・02:ストレスの多い状況に馴染めなければ、トップであり続けることはできない 炎上しても冷静でいられる能力は、エリートの特徴であり、先天的なものだと思われがちです。しかし実際には、自分が想像していた以上のパフォーマンスを発揮するための原動力となるのはプレッシャーであり、その意味でプレッシャーを好きになることはできるはず。そのためにも、まずは情熱的な自己研鑽(けんさん)が必要です。

2023年12月09日

