もちっと食感の生地に桜の華やかな風味がフワッと広がるミスタードーナツ「桜もちっとドーナツ」全4種を食べてみた

・関連記事

ホワイトチョコレートをザクザク楽しめる「ミルクのサンダー」試食レビュー - GIGAZINE



ザクザク感となめらかさの黄金比がリッチな1日200個限定「生ブラックサンダークラシック」を食べてみた - GIGAZINE



華やかな紅茶とココアの香りにスッキリした甘さが加わる「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION チョコレートティーラテ」試飲レビュー - GIGAZINE



濃厚なバニラ香ヨーグルトにクランチチョコがとろける「ダノン デコドルチェ」試食レビュー - GIGAZINE



もちもち食感の中に甘み引き立つカヌレ専門ブランド「カヌレーヌ」のクラッシックを食べてみた - GIGAZINE

2024年02月29日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.