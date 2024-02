HDMI管理団体がオープンソースプロジェクトへの仕様開示を拒否し4K・120Hz出力を含むHDMI 2.1への対応が絶望的に

HDMIの規格策定やライセンス管理を行う業界団体「HDMI Forum」が、AMDが求めていた「オープンソースドライバ開発プロジェクトに対するHDMI 2.1の仕様開示」を拒否しました。これにより、AMDのLinux向けドライバを含むオープンソースドライバでHDMI 2.1の各種機能を実装することが実質的に不可能となりました。 4k@120hz unavailable via HDMI 2.1 (#1417) · イシュー · drm / amd · GitLab https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1417#note_2303163 HDMI Forum Rejects Open-Source HDMI 2.1 Driver Support Sought By AMD - Phoronix https://www.phoronix.com/news/HDMI-2.1-OSS-Rejected HDMI Forumはオープンソースコミュニティへの仕様開示を渋ることで知られており、過去にはAMDの画面同期技術「FreeSync」がLinuxで機能しないという問題も発生するなど、オープンソースドライバでHDMIの各種機能に対応するのが困難な状況が続いていました。 2020年12月にはAMDがオープンソースで開発しているLinux向けドライバの プロジェクトページ に「HDMI 2.1対応ハードウェアを使っているが、4K・120Hzでの出力ができない」という問題が 報告 されたのですが、開発チームの一員であるAlex Deucher氏は「HDMI Forumがオープンソースコミュニティへの仕様開示を拒否しているのです」と回答し、対応が困難であることを明かしていました。

2024年02月29日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

