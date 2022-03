桜風味のもちっと生地に華やかな桜あんや優しい甘さのきなこシュガーが相性抜群なミスタードーナツ「桜もちっとドーナツ」全4種を食べてみた

・関連記事

キットカットのサクサク食感&ストロベリーの風味を楽しめる「マックフルーリー キットカット ストロベリー」試食レビュー - GIGAZINE



チョコの甘みに抹茶の苦みと香りが包まれた「抹茶のサンダー」を食べてみた - GIGAZINE



ハーゲンダッツの甘酸っぱいイチゴと濃厚チーズのハーモニーが完璧な「クリスピーサンド『ストロベリーチーズケーキ~カマンベール仕立て~』」を実際に食べてみた - GIGAZINE



一口サイズのサクサクチュロスにあったかチョコソースが詰まったマクドナルドの「ひとくちチュロス」試食レビュー - GIGAZINE



甘さの中にほのかな酸味が光る濃厚りんご風味な「大人なガリガリ君Wりんご ふじ&王林」試食レビュー - GIGAZINE



ザクザク食感のチョコクランチと滑らかなチョコアイスでミスドの定番ドーナツを表現した「ミスタードーナツ アイスバー」を食べてみた - GIGAZINE



GODIVAのショコラティエが監修したピンクでハートなシロノワール「GODIVA シロノワール きゅんハート」試食レビュー - GIGAZINE



チーズ香るこんがりソースやしっとり食感のクッキー生地でタルトを完全再現したハーゲンダッツ「焦がしチーズタルト」試食レビュー - GIGAZINE



2022年03月01日 12時35分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.