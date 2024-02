もちもち食感の中に甘み引き立つカヌレ専門ブランド「カヌレーヌ」のクラッシックを食べてみた

・関連記事

「カヌレ」だけで満腹になりたいので自分で大量に作ってみた、外はカリッと中はねっちりの完璧な出来栄え - GIGAZINE



カヌレの外はカリッと中はねっとりした食感が楽しめるアイス「あいすまんじゅうDesertカヌレ」を食べてみた - GIGAZINE



どっしりぎっしりの粒あんとたっぷりバターで甘ヘビーな岡田謹製あんバタ屋「あんバタロール」を食べてみた - GIGAZINE



銘菓「萩の月」の東京駅限定商品をオリジナルと食べ比べてみた - GIGAZINE



東京駅の赤レンガを原寸大で再現した22cmのケーキ、ベルン「レンガのお菓子」を食べてみた - GIGAZINE



東京駅のレンガっぽいあんこ&ホイップクリーム入りの「東京レンガぱん」 - GIGAZINE



夜行バスで東京駅に朝早く着いたら駅構内のタイ料理屋「mango tree kitchen GAPAO」で安価にスタミナチャージがオススメ - GIGAZINE



2024年02月10日 15時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.