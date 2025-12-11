2025年12月11日 17時00分 試食

甘酸っぱい2種類のいちご果汁がクリーミーな甘さに溶け込んだ「リプトンＷいちごミルクティー」を飲んでみた



森永乳業の紅茶ブランド・リプトンから、味わいの異なる「とちあいか」と「とちおとめ」の2種類のいちご果汁を使用したミルクティー「リプトン Wいちごミルクティー」が2025年12月9日から期間限定で登場しました。いちごの甘みと酸味がミルクティーにマッチするよう絶妙なバランスに仕上げたドリンクとのことなので、実際に飲んでみました。



「リプトン Ｗいちごミルクティー」12月9日（火）より全国（沖縄除く）にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4629.html



リプトンWいちごミルクティーのパッケージ。





リプトンWいちごミルクティーはとちあいか果汁0.5％、とちおとめ果汁0.5％で、合わせて果汁1％です。





名称は紅茶飲料で、内容量は450ml。





コップ1杯200ml当たり84kcalで、パック1杯飲みきった場合は189kcalです。





パックを開けてコップに注いでみました。パックを開けた瞬間に、いちごの爽やかな香りが漂ってきます。リプトンWいちごミルクティーの見た目は薄めのミルクティーといった感じで、いちごの色味や粒などはありません。





一口飲んでみると、ミルクティーのクリーミーで甘い味わいの中に、いちご果汁の甘酸っぱさを感じられます。ただし、酸味は風味程度で、クリーミーなミルクティーの中に爽やかさを感じるくらい。いちごの風味により後ギレがよくぐびぐび飲み進めたくなるドリンクです。





リプトンWいちごミルクティーは2025年12月9日から全国のコンビニ等で販売しており、希望小売価格は184円。オンラインで注文する場合、記事作成時点では楽天市場で健康屋楽天市場店による出品があり、価格は6本セットが2240円となっていました。



