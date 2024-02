AIと弁護士で法的契約書のレビュー対決をした結果とは？

文章生成や文章の要約などを高度に行えるChatGPTが ロースクール生用の試験で合格点を獲得 したり、大規模言語モデル(LLM)のGPT-3をベースにした AI弁護士に法定で弁論させる計画 が発表されたりと、司法の現場でも生成AIが力を発揮できる可能性が指摘されています。ニュージーランドでビジネス法務に関する業務を行う Onit が、法的契約書における問題の洗い出しや間違いの指摘などを含むレビューについて、LLMと従来の担当者との比較を実施した論文を公開しています。 [2401.16212] Better Call GPT, Comparing Large Language Models Against Lawyers https://arxiv.org/abs/2401.16212

・関連記事

司法機関がAIをどのように用いるべきかを示すガイドラインが登場 - GIGAZINE



ChatGPTがでっちあげた存在しない過去の判例をそのまま採用した弁護士に5000ドルの支払いが命じられる - GIGAZINE



ChatGPTがロースクールの試験で合格点を獲得、ただし優秀な生徒にはなれない様子 - GIGAZINE



GPT-3ベースのAI弁護士が最高裁判所で弁論する予定 - GIGAZINE



対話型チャットAIのベンチマーク番付で1位はGPT-4ベースのChatGPTで2位はClaude-v1、GoogleのPaLM 2もトップ10にランクイン - GIGAZINE



2024年02月10日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.