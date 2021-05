「文章生成AIによって作られたフェイクニュース」は本当に民主主義にとって危険なのか？

近年では非常に精度が高い文章を生成するAIが開発されており、「 文章生成AIが海外掲示板のRedditで1週間誰にも気付かれず会話していた 」「 文章生成AIが書いた記事がソーシャルニュースサイトのトップに浮上した 」といった事例も報告されています。そんな中、カナダのAI関連スタートアップである Cohere で大規模な言語モデルの安全性や責任について研究しているCooper Raterink氏が、「文章生成AIが作ったフェイクニュースが民主主義に与える実際の危険性」について解説しています。 Assessing the risks of language model “deepfakes” to democracy https://techpolicy.press/assessing-the-risks-of-language-model-deepfakes-to-democracy/ Raterink氏は、2020年のアメリカ大統領選挙では「AIが生成したフェイクニュースが大きな影響を及ぼすのではないか」と専門家が懸念したにもかかわらず、実際にはほとんどAI製のフェイクニュースが暗躍することはなかったと指摘。実際に最も選挙結果に影響を与えたのは、SNSにおける知名度の高い政治的アカウントや草の根的な活動であり、フェイクニュースの拡散に寄与したのもこれらの存在でした。 「 GPT-3 」や「 T5 」といった高精度な文章を生成するAIへの懸念は根強いものの、悪意のある人物がこれらの文章生成AIを利用するにはいくつかの障害があるとのこと。Raterink氏はフェイクニュースを展開するために文章生成AIを用いる上での問題点として、以下のものを挙げています。 ◆1:最先端の文章生成AIにアクセスしたりゼロからAIを訓練したりすることが難しい 2019年に非営利のAI研究組織である OpenAI が発表した文章生成AI「 GPT-2 」は、あまりにも高精度のテキストを生成してしまうため開発陣から懸念の声が挙がりました。そこでGPT-2は機能を減らしたバージョンを段階的に公開し、実際にAIが利用されるケースをチェックしてから 最終版をリリースする という対策を実施しました。 また、別の研究機関がAIを悪用した フェイクニュースを見破るAI「Grover」 を開発するなど、研究者らはAIを用いたフェイクニュース対策に力を入れているため、フェイクニュースの拡散を狙う人物が文章生成AIを効果的に利用するのは困難だったとのこと。悪意のある人物が自らAIを訓練するという方法もありますが、これには高度な技術的経験や費用がかかるため、やはり現実的な選択肢ではないそうです。

2021年05月24日 12時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1h_ik

