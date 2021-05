PS5を購入することは劇的に難しくなってきている

ソニーが公式に「 供給不足は2022年になっても続く可能性がある 」と語るほど、世界的に品薄状態が続いている PlayStation 5(PS5) 。海外メディアのThe Vergeが、購入がかつてないほど困難になっていることを指摘しています。 The needless drama of buying a PS5 - The Verge https://www.theverge.com/2021/5/23/22434905/ps5-restock-best-buy-walmart-sony-playstation-5 「PS5の購入は簡単ではありません。貪欲さと無能さの組み合わせにより、アメリカでPS5を販売している店舗は、そのプロセスを劇的な事件に変えてしまいました」とThe Vergeが報じています。アメリカでPS5を購入するには、PS5の販売情報をまとめてくれるDiscordsのサーバーに参加したり、Twitterのアカウントをフォローしたりすることを余儀なくされているとのこと。The Vergeは「PS5を購入することは、2021年3月に新型コロナウイルスワクチンを接種するようなもの」と記し、とても難しいミッションであると指摘しています。

2021年05月24日 12時30分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

