Tinderなどのマッチングアプリが新型コロナウイルスワクチン接種キャンペーンを実施、接種済みバッジも付与



「Tinder」や「OkCupid」といったマッチングアプリが、新型コロナウイルスワクチンの接種促進キャンペーンの実施を発表しました。キャンペーンでは、ワクチン接種会場の情報提供やワクチン接種者に対する有料機能の割引きに加え、ワクチン接種済みバッジの付与も行われる予定です。



Tinder Newsroom - For everyone who supports getting their shot, The White House and Tinder will help you shoot your shot

https://www.tinderpressroom.com/2021-05-21-For-everyone-who-supports-getting-their-shot,-The-White-House-and-Tinder-will-help-you-shoot-your-shot



Vaccinated is the new tall, dark and handsome | by OkCupid | May, 2021 | The OkCupid Blog

https://theblog.okcupid.com/vaccinated-is-the-new-tall-dark-and-handsome-921494016895



Press Briefing by White House COVID-19 Response Team and Public Health Officials | The White House

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/21/press-briefing-by-white-house-covid-19-response-team-and-public-health-officials-38/



◆Tinder

マッチングアプリ「Tinder」は新型コロナウイルスワクチンの接種を促進するべく、「ワクチン接種済み(I’m Vaccinated)」「ワクチンは命を守る(Vaccines Save Lives)」「一緒に免疫を獲得しよう(Immunity Together)」と記されたステッカーをプロフィールに表示する機能を追加しました。また、6月2日~7月4日の間にステッカーをプロフィールに追加したユーザーは、有料サービスの「Super Like」を一部無料でゲットできるとのこと。





さらに、Tinderには「新型コロナウイルスワクチンの接種会場を簡単に見つける機能」や「世界保健機関(WHO)などの組織から提供される新型コロナウイルスワクチン関連情報をアプリ内で確認する機能」も追加されています。



今回の発表の中で、Tinderは「最近の調査では、18~25歳の人々の半数以上が新型コロナウイルスワクチンを接種済みの人とのデートを望んでいることが分かっています」と述べ、新型コロナウイルスワクチンの接種がマッチングの成功につながることをアピールしています。また、Tinderのジム・ランゾンCEOは「Tinderはホワイトハウスと協力して、『アメリカの成人の70%が7月4日までに新型コロナウイルスワクチンの接種を完了する』という目標を支援できることに興奮しています」と述べています。



◆OkCupid

マッチングサービス「OkCupid」は、新型コロナウイルスワクチンを少なくとも1回接種したことを示す「ワクチン接種済み(I’m vaccinated)」バッジを2021年5月24日(月)からリリースしています。また、リリースから48時間以内にバッジをプロフィールに追加したユーザーは、有料サービスの一部を無料で使えるとのこと。さらに、プロフィールにバッジを追加したユーザーのみを一覧表示する機能が、2021年後半にリリースされる予定です。





OkCupidによると、2021年5月に「ワクチン接種済み」というフレーズをプロフィールに含んでいるユーザーは、2021年1月と比べて14倍以上に増加したとのこと。OkCupidは「『ワクチン接種済み』か『ワクチン接種予定』と述べているユーザーは、『いいね』が15%、マッチングが14%、会話が4.5%増加しています」「新型コロナウイルスワクチンは、人々が愛を見つけるのに本当に役立ちます」と新型コロナウイルスワクチン接種の重要性を強調しています。



◆ホワイトハウス

2021年5月21日(金)に行われたホワイトハウスの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策チームによる記者会見では、アドバイザーのアンディ・スラビット氏が「Bumble・Tinder・Hinge・Match・OkCupid・BLK・Chispa・Plenty of Fish・Badooなどのマッチングサービスは、新型コロナウイルスワクチンの接種を奨励するための機能を発表しています。これらのサービスは5000万人以上のアメリカ人が利用しており、ゲームを除く世界最大級のサービスの1つです」と述べ、多くのアメリカ人が利用するマッチングサービスで新型コロナウイルスワクチン接種への取り組みが行われることを歓迎しています。



なお、スラビット氏の上記の発言は以下のムービーの1分4秒ごろから確認できます。



05/21/21: Press Briefing by White House COVID-19 Response Team and Public Health Officials - YouTube