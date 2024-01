NASAの火星探査用ヘリコプター「インジェニュイティ」がローターブレード損傷で現役引退

地球以外の惑星で史上初めて動力飛行を行った機体として注目を浴びたNASAの火星探査用ヘリコプター「 インジェニュイティ 」のローターブレードが損傷していることが確認され、これ以上の飛行は不可能だとの判断が下されました。 After Three Years on Mars, NASA’s Ingenuity Helicopter Mission Ends - NASA https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/

2024年01月26日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

